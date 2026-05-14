الفتح يودّع النجمة بثنائية

تغلّب فريق الفتح الأول لكرة القدم 2ـ0 على النجمة، مساء الخميس في الأحساء، وقضى على آخر أملٍ لضيفِه في تحقيق فوزٍ خارج الأرض الموسم الجاري.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني ماتياس فارجاس والجناح فهد الزبيدي هدفَي صاحب الأرض، في الدقيقتين 21 و55، وأكمل الضيف اللقاء بـ 10 لاعبين، إثر طرد مهاجمه البرتغالي جوجا رودريجيز، ببطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 69.

ورفع الفائز عدد نقاطه إلى 36، وبقِيَ في المركز الـ 12، فيما تجمد رصيد متذيل جدول الترتيب عند 13 نقطة.

وضَمِن الفتح، في وقت سابق، البقاء على صعيد الدوري، وتأكَّد مبكِّرًا هبوط النجمة، بعد موسم واحد بين فرق المسابقة.

وأنهت مباراة الفريقين آخر أملٍ للنجمة في الفوز خارج أرضه ضمن منافسات الدوري.

واكتملت مباريات الفريق القصيمي خارج أرضه، وأسفرت نتائجها عن 14 هزيمة مع 3 تعادلات. وضِمن الجولة المقبلة، الـ 34 والأخيرة، ينزل الشباب ضيفًا عليه في بريدة. بذلك، يعود النجمة إلى الدرجة الأولى من دون أي انتصارٍ على فريقٍ مضيف، فيما أسفرت 16 مباراةٍ في ضيافته عن 10 هزائم مقابل فوزين و4 تعادلات.

في المقابل، استعاد الفتح نغمة الانتصارات، بعد ثلاث جولاتٍ متتاليةٍ، شهِدت تعادله مرتين، مع الشباب 1-1 ونيوم 2-2، وتعرضه إلى الخسارة 0-1 من الرياض.