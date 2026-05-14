التجسس يهدد عودة ساوثهامبتون إلى «البريميرليج»

تلقت الجماهير تنبيهًا بإمكانية حدوث تغييرات في المباراة الفاصلة بدوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم «تشامبيونتشيب» للصعود إلى الدوري الممتاز«البريميرليج»، وذلك بعدما أثيرت احتمالية حول استبعاد ساوثهامبتون بسبب مزاعم التجسس.

وكانت رابطة الدوري اتهمت ساوثهامبتون الجمعة الماضي بانتهاك اللوائح، مع اتهام النادي بتصوير تدريبات فريق ميدلزبرة دون الحصول على إذن.

وأعلنت الرابطة الخميس أن جلسة الاستماع بشأن هذه المزاعم ستعقد في موعد أقصاه 19 مايو الجاري، وأضافت أنها لا تزال تخطط لإجراء المباراة النهائية على ملعب «ويمبلي» في موعدها المحدد 23 مايو الجاري، مؤكدة أن الجماهير يجب أن تكون على دراية بنتائج الإجراءات المتخذة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في جدولة المباريات.

وأوضحت الرابطة أنها هذا الوضع المعقد قد تسبب في قلق وإرباك للمشجعين، خاصة من يرتبون للسفر لحضور المباراة، وسيتم مواصلة توضيح الأمور بشكل كبير قدر الإمكان.

وفاز ساوثهامبتون في مجموع مباراتي قبل النهائي ضد ميدلسبره، ومن المقرر أن يواجه هال سيتي على ملعب ويمبلي.

وكان فريقا كوفنتري وابسويتش تاون ضمنا الصعود بشكل مباشر إلى الدوري الممتاز فيما انحصر الصراع على المقعد الثالث بين الثالث وحتى السادس.