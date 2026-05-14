الجبلين والعروبة يعززان موقع ملحق الصعود

كسب فريق الجبلين الأول لكرة القدم مضيفه الوحدة بهدف دون رد، على ملعب نادي جدة ، ضمن الجولة الـ34 «الأخيرة» من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الخميس.

ويدين الجبلين بالانتصار إلى إبراهيما توريه لاعب الفريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 75.

ورفع الجبلين رصيده إلى 59 نقطة في المركز السادس، معززًا موقعه المنافس في ملحق الصعود إلى دوري روشن، بينما بقي الوحدة عند 43 نقطة في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة الـ15 الموسم الجاري.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز العروبة على ضيفه الأنوار 3ـ1.

وسجل ثلاثية العروبة على مدار الشوطين سلطان الجابري عند الدقيقة 17، ونوانكو سيمون 18 و79، بينما أحرز هدف الأنوار محمد الحمداني 27.

ورفع العروبة رصيده إلى 65 في المركز الخامس منافسًا في محلق الصعود إلى دوري روشن، بعد أن سجل انتصاره الـ20، بينما بقى الأنوار عند 41 نقطة في المركز الـ 12 بعد الخسارة الـ13.