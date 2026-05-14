عوّار يوقع على أسرع هدف اتحادي

سجَّل الجزائري حسام عوَّار، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أسرع هدفٍ لـ «النمور» في النسخة الجارية من دوري روشن السعودي، الخميس، أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ 33.

وفي الدقيقة الثالثة من المباراة، حوَّل عوَّار عرضية زميله الألباني ماريو ميتاي، الظهير الأيسر، إلى داخل شباك الاتفاق.

وعلى مدى الجولات الـ 32 السابقة، لم يُسجِّل الاتحاد أي هدفٍ في الدقيقة الثالثة، أو ما قبلها.

وسبق للفريق إحراز ثلاثة أهدافٍ في الدقيقة الرابعة، وظلَّت هي الأسرع قبل انتقال الأفضلية إلى هدف عوَّار.

وجاء أول تلك الأهداف الثلاثة بتوقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أمام الأخدود في الجولة الأولى، والثاني بإمضاء المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، أمام النجمة لحساب الجولة الـ 20، والأخير عن طريق المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة، أمام الرياض في الجولة الـ 26.