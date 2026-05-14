ثيو يتقدم قائمة فرنسا في المونديال.. وكانتي يعود

أعلن دييديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الخميس، قائمته النهائية المؤلفة من 26 لاعبًا للمشاركة في مونديال 2026، ويتقدمها كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، وعثمان ديمبلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للهلال السعودي.

واختار ديشامب الذي قاد فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018 قائمة خلت إلى حدّ كبير من المفاجآت، لتكون آخر تشكيلة له مع الـ«الديوك» في بطولة كبرى حيث من المقرر رحيله بعد البطولة.

ومن المرجح أن يحمل مبابي شارة القيادة رغم الإصابة في الفخذ التي تعرض لها الشهر الماضي، والتي أبعدته عن مباريات مهمة مع ريال مدريد في ختام الدوري الإسباني.

وسيخوض ريان شرقي صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي أول مشاركة له في كأس العالم، بعدما عاش صانع الألعاب البالغ 22 عامًا موسمًا أول مميزًا مع فريقه، فيما سيمنح وليام ساليبا، مدافع أرسنال، الصلابة الدفاعية لمنتخب بلاده.

ويُعد الظهير لوكاس هرنانديز، ونجولو كانتي لاعب الوسط، إلى جانب مبابي وديمبيلي، اللاعبين الوحيدين المتبقين من تشكيلة ديشامب التي تُوجت باللقب قبل ثمانية أعوام في روسيا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: مايك مينيان «ميلان»، روبن ريسير «لنس»، بريس سامبا «رين».

وفي خط الدفاع: لوكاس دين «أستون فيلا»، مالو جوستو «تشيلسي»، لوكاس هرنانديز «باريس سان جيرمان»، تيو هرنانديز «الهلال»، إبراهيم كوناتيه «ليفربول»، ماكسنس لاكروا «كريستال بالاس»، جول كونديه «برشلونة»، وليام ساليبا «أرسنال»، دايو أوباميكانو «بايرن ميونيخ»

ويتكون الوسط من: نجولو كانتي «فنربخشه»، مانو كونيه «روما»، أدريان رابيو «ميلان»، أوريليان تشواميني «ريال مدريد»، وارن زائير إيمري «باريس سان جيرمان».

وفي الهجوم: ماجنيس أكليوش «موناكو»، برادلي باركولا «باريس سان جيرمان»، ريان شرقي «مانشستر سيتي»، عثمان ديمبلي، ديزيريه دويه «باريس سان جيرمان»، ميكايل أوليسيه «بايرن ميونيخ»، كيليان مبابي «ريال مدريد الإسباني»، جان فيليب ماتيتا «كريستال بالاس »، ماركوس تورام «إنتر ميلان».