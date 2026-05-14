المرة الأولى.. القادسية يكسب الحزم في دورين

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم الفوز على الحزم خلال الدورَين الأول والثاني للمرة الأولى في تاريخ مواجهاتهما ضمن دوري المحترفين بعد أن كسبه 2ـ0 في لقائهما لحساب الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، الخميس.

وسبق للقادسية أن انتصر على الحزم في الدور الأول 5ـ1 قبل أن يؤكد تفوقه عليه في مواجهة الدور الثاني.

وافتتح المكسيكي جوليان كينيونيس التسجيل للقادسية عند الدقيقة 14 بعد تمريرةٍ من مصعب الجوير، وأضاف علي هزازي الثاني «86».

وألغت تقنية الفيديو المساعد VAR هدفًا آخر لكينيونيس في الدقيقة 41.

بذلك، واصل القادسية نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة حيث كسب الرياض 4ـ0، ثم النصر 3ـ1، فالفيحاء 2ـ1 قبل انتصاره على الحزم.

في المقابل، استمر الحزم في نتائجه المتراجعة عقب تعادله مع نيوم 1ـ1، ثم النجمة 2ـ2، فالخسارة من الهلال 3ـ0 قبل السقوط أمام القادسية.

ورفع القادسية رصيده إلى 74 نقطةً في المركز الرابع، فيما تجمَّدت نقاط الحزم عند 39 تاسعًا.

وفي الجولة الأخيرة، يلاقي الحزم فريق التعاون، الخميس المقبل، فيما يلعب القادسية أمام مضيفه الاتحاد على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية.