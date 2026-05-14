أضاع كل آمال الاتفاق.. الاتحاد يلامس ملحق النخبة

أسقط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مضيّفه الاتفاق على ملعبه في الدمام بنتيجة 3ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، وبات في حاجةٍ إلى ثلاث نقاطٍ فقط من مباراتيه المتبقيتين لضمان بطاقة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقدَّم الاتحاد مبكرًا عن طريق الجزائري حسام عوَّار، لاعب الوسط، الذي سجَّل أسرع هدفٍ للفريق ضمن النسخة الجارية من الدوري في الدقيقة الثالثة.

وسريعًا، أضاف الجناح الفرنسي موسى ديابي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 19.

وتقلَّص الفارق في الدقيقة 26 عندما سجَّل خالد الغنام، جناح الاتفاق، الهدف الوحيد لفريقه خلال اللقاء.

وأكد ديابي انتصار «النمور» بهدف ثانٍ له وثالثٍ للفريق في الدقيقة 79 بعد تخطي لاعبَين من دفاع الاتفاق.

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 55 نقطةً، وارتقى إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاطٍ عن التعاون، الذي أصبح سادسًا.

وفي حال فوز الاتحاد بواحدةٍ من مباراتيه المتبقيتين، سيرتفع رصيده إلى 58 نقطةً، وهو الحد الأعلى المتاح للتعاون، ووقتها سيكسب الفريق الجدَّاوي بطاقة ملحق «النخبة» بأفضلية المواجهات المباشرة لتغلبه مرتين على «أصفر بريدة».

من جهته، خسر الاتفاق سباق التأهل إلى أي بطولةٍ آسيويةٍ خلال الموسم المقبل رسميًّا بعدما تجمَّد رصيده عند 49 نقطةً، متأخرًا بستٍّ عن الاتحاد، وثلاثٍ عن التعاون.

وتتبقَّى للاتفاق، سابع الترتيب، مباراةٌ واحدةٌ، مقابل اثنتين لكلٍّ من الاتحاد والتعاون.

ولن تسعفه المباراة الوحيدة للحاق بالاتحاد الذي بات متقدمًا عليه بفارق ست نقاطٍ.

كما لن يستطيع اللحاق بالتعاون الذي يتفوَّق عليه في المواجهات المباشرة، لذا حتى إذا فاز بمباراته المتبقية، وخسر «سكري القصيم» مواجهتَيه الأخيرتين، وتساويا في عدد النقاط، فسيظل الاتفاق متأخرًا عن منافسه في جدول الترتيب. وكان التعاون فاز على الاتفاق 4ـ1 في الدور الأول، بينما انتصر الفريق الشرقاوي بالدور الثاني 1ـ0 فقط، وبذلك تكون الأفضلية للفريق القصيمي.

ويتأهل إلى النسخة المقبلة من «النخبة» أصحاب أول ثلاثة مراكز، فيما يذهب الرابع والخامس إلى ملحق البطولة، أما السادس فينال مقعدًا في «آسيا 2».