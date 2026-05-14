بعد 1417 يوما.. الفيصلي يعود إلى الكبار

انتزع فريق الفيصلي الأول لكرة القدم بطاقة الصعود المباشرة الثانية إلى دوري روشن السعودي عقب فوزه «4ـ0» على ضيفه الباطن خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الخميس.

وكفل هذا الانتصار للفيصلي العودة إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، بعد 1.417 يومًا قضاها في الدرجة الأولى، منذ هبوطه عقب خسارته أمام الهلال بهدف مقابل هدفين 27 يونيو 2022، ضمن الجولة الأخيرة لدوري المحترفين موسم 2021ـ2022.

ورفع الفيصلي نقاطه إلى 73 في المركز الثاني بعد منافسة مع الدرعية والعلا اللذين حققا الفوز في التوقيت ذاته على البكيرية والزلفي، بينما بقى الباطن عند 22 نقطة في المركز الـ16 وكان قد تأكد هبوطه إلى الدرجة الأدنى مسبقًا.

وافتتح البرازيلي لوفانور هنريكي، مهاجم الفيصلي، التسجيل لفريقه عند الدقيقة 32، قبل أن يضاعف مواطنه أندرو موراتو النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم العنابي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز الهندوراسي روميل كيوتو، لاعب الفيصلي، تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة 74، واختتم حسن الصولان الأهداف بتسجيله الرابع عند الدقيقة 87.