النصر يعود.. وفرصة بروزوفيتش ضعيفة

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباته بحصة خفيفة، مساء الخميس، بعد يوم راحة أعقب التعادل 1-1 مع الهلال، في ديربي الرياض ضمن الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي.

وأدّى اللاعبون الذين بدؤوا الديربي تمارين استرجاعية، وخاض الباقون تدريبًا اعتياديًا، بدنيًا فنيًا، على ملعب مركز «دار النصر»، في مستهل الاستعداد لمواجهة جامبا أوساكا الياباني، السبت على ملعب «الأول بارك»، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وغاب عن الحصة خمسة لاعبين من العناصر الأساسية، خضعوا داخل العيادة الطبية داخل المركز إلى جلسات علاجية، بهدف تجاوز إصابات مختلفة، تعرضوا لها أخيرًا.

واستقبلت العيادة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط الهجومي، وعبد الله الخيبري، لاعب الوسط الدفاعي، والمدافع عبد الإله العمري، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان.

ووفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، تحوم الشكوك حول مشاركة الخمسة في المباراة النهائية، ويُعدّ بروزوفيتش أقلهم حظوظًا في بلوغ الجاهزية قبل مواجهة جامبا أوساكا.

وخلال الحصة التدريبية، استعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب «الأصفر»، بسعد حقوي، لاعب الوسط، والظهير عواد أمان، وعبد الملك الجابر، لاعب الوسط، من صفوف فريق تحت 21 عامًا. كما استعان بسامي النجعي، لاعب الوسط، الذي ينشط خلال الأسابيع الأخيرة من «نصر 21».

واستهدف جيسوس من ضمِّ الأربعة إلى التحضيرات زيادة عدد اللاعبين المشاركين في المناورات.