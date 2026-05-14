الشهري: فخور بعملي.. والاتفاق يحتاج إلى وقفة

هوَّن سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، من أهمية احتمال رحيله عن منصبه، مُعبِّرًا عن فخره بما قدَّمه منذ قدومه لتولي المهمة.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا الخسارة 1ـ3 أمام الاتحاد، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، ردَّ الشهري على استفسار «الرياضية» حول إذا ما كانت هذه وداعيته بالقول: «إلى الآن لا يوجد أي شيءٍ رسمي، وحتى لو غادرنا النادي، أعتقد أننا قدَّمنا مستوى مميَّزًا، وفخورٌ بالعمل مع هذا الفريق».

وشدَّد المدرب على تأثر الفريق بـ «مشكلاتٍ في الجوانب المالية، تحتاج إلى وقفةٍ»، مؤكدًا: «مررنا بمواقفَ صعبةٍ، ونافسنا حتى اللحظة الأخيرة للحصول على مقعدٍ آسيوي، ونتمنى تحسُّن وضع الاتفاق».

واعترف الشهري بالبداية غير الموفَّقة للاتفاق في مباراة الاتحاد قبل التدارك لاحقًا، مشيرًا إلى أفضلية فريقه خلال الشوط الثاني، وحتى إحراز «النمور» هدفهم الثالث.

ونفى مدرب الاتفاق التفاجُؤ بالرسم التكتيكي الذي خاض به الاتحاد المباراة مشددًا: «بالنسبة لنا دخلنا بالرسم والأفكار التي نريدها، وحدثت بعض الأخطاء في الكرات العرضية، ولا أعتقد أن الشكل التكتيكي للاتحاد كان مؤثرًا».

وبالخسارة، فقدَ الاتفاق جميع فرصه في التأهل إلى أي بطولة آسيوية خلال الموسم الرياضي المقبل.