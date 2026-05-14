مايو.. قرعة أغلى الكؤوس

تتجه إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تنظيم قرعة النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين قبل نهاية مايو الجاري، وفق مصدر خاص بــ«الرياضية».

وبحسب المصدر ذاته، ينتظر أن تجرى القرعة بعد نهاية دوري روشن الخميس المقبل، على أن تقسم الفرق إلى مستويين، الأول يضم ذات الترتيب من 1 إلى 15 في دوري المحترفين، إضافة إلى أبها المتوج بلقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

ويأتي في المستوى الثاني الهابطين الثلاثة من دوري المحترفين، إضافة إلى أصحاب المراكز من الثاني إلى 14 «يلو» الموسم الجاري.

ويخوض أصحاب التصنيف الأول مواجهات دور الـ32 خارج أرضهم، وفق الآلية المعتمدة للمسابقة بحسب ما ذكر المصدر نفسه.

وتحمل النسخة المقبلة الرقم 40 في تاريخ البطولة، التي تعد أغلى المسابقات السعودية.

وكان الهلال توج بلقب النسخة الأخيرة عقب فوزه على الخلود 2ـ1، الجمعة الماضية، في النهائي الذي احتضنه ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.