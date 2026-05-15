بعد عامين من الاعتزال.. نوير يدخل اهتمامات «المانشافت»

يدرس الاتحاد الألماني لكرة القدم إعادة مانويل نوير، حارس المرمى المعتزل دوليًا منذ عامين، إلى صفوف المنتخب الأول المشارك في كأس العالم 2026، خاصة بعد تألقه الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ وقيادته للفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد قرر تأجيل الإعلان عن القائمة المؤقتة للمنتخب من 12 - إلى 21 مايو الجاري 2026 حيث يرغب المدرب يوليان ناجلسمان في انتظار الجولة الأخيرة من الدوري، التي تلعب كلها السبت، للحصول على صورة أدق لجاهزية اللاعبين المصابين.

وذكرت مجلة «كيكر» أن عودة نوير «40 عامًا» لصفوف «المانشافت» يتم مناقشتها داخليًا بشكل أعمق وجدل أوسع بكثير مما صرح به المدرب ناجلسمان.

وستكون عودة قائد الفريق البافاري، والذي اعتزل بعد بطولة أمم أوروبا 2024، فرصة أخيرة له للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في مشواره بعد 2014.

ولا يزال العديد من الخبراء يعدون نوير موهبة استثنائية رغم تقدمه في السن، وبحسب أسطورة ألمانيا لوثار ماتيوس، يجسد اللاعب معايير «المستوى العالمي»، فهو ربما الأفضل في الوقت الحاضر، وبالتأكيد في الماضي، ولا يزال ضمن أفضل خمسة أسماء في العالم، ونادرًا ما يسمع هذا الثناء لأوليفر باومان الذي يتصدر حاليًا قائمة حراس مرمى المنتخب قبل انطلاق كأس العالم.

وكان الفوز 2ـ1 على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من أبرز إنجازات نوير الموسم الجاري، فقد أنقذ عدة كرات حاسمة وصعبة، تمامًا كما كان يفعل في أوج تألقه.

وتألق أيضًا في مباراة الإياب من نصف النهائي ضد باريس سان جيرمان، رغم خروج الفريق، بينما لم يضطر باومان حارس هوفنهايم، لإثبات نفسه على أعلى مستوى دولي مع ناديه منذ فترة طويلة، إذ شارك في 6 مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، كما لم يشارك في أي بطولة كبرى مع المنتخب حتى الآن.

ويشوب مستويات نوير المتميزة أخطاء متفرقة، حتى وإن كانت فادحة، مثل التمريرة الخاطئة التي منحت ريال مدريد التقدم 1ـ0 في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

كما لم يعد يشكل تهديدًا لمسددي ركلات الجزاء، إذ تصدى لاثنتين فقط من أصل 20 في المباريات الرسمية منذ عام 2020، بينما نجح باومان، وخلال الفترة نفسها، في 13 محاولة، أي نحو نصف إجمالي المحاولات التي سددت ضده، وقد يكون هذا عاملًا حاسمًا في كأس العالم، لا سيما بالأدوار الإقصائية.

ويتساوى الحارسان تقريبًا في عدد المباريات التي حافظا فيها على نظافة شباكهما الموسم الجاري من الدوري، حيث يتفوق باومان «7» على نوير «6».

وكان ناجلسمان ونوير استبعدا أكثر من مرة موضوع العودة للمنتخب خلال الشهور الأخيرة. وقال نوير أخيرًا: «كأس العالم على الأبواب، لكنني، في الوقت الحالي، لست من المشاركين فيها على الإطلاق، لست جزءًا من الحدث برمته، وسأتابعها بهدوء من المدرجات».

أما ناجلسمان فأوضح: «اعتزل مانو بشروطه الخاصة، وقد كرر هذا الأمر عدة مرات، ولهذا السبب لا جدوى من الاستمرار في مناقشة هذا الأمر».

من جهته، كشف موقع «إف سي ي إنسايدر» أن نوير مدرج بالفعل في القائمة المؤقتة المكونة من 55 لاعبًا، والتي تم تقديمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين.

وأشار الموقع، الذي يتابع أخبار النادي البافاري، إلى أن العلاقة بين الإثنين جيدة بعد أن شابها توتر في 2023 عندما كان ناجلسمان مدربًا للبايرن بعد أن استبعد توني تابالوفيتش مدرب حراس المرمى، المقرب من نوير لفترة طويلة.