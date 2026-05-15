كونسيساو: انتظروا هذا المستوى حتى النهاية

أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تقديم لاعبيه مباراة تكتيكية مميزة استحقوا إنهاءها فائزين على الاتفاق، واعدًا بالاستمرار على الأداء ذاته في اللقاءين المتبقيين ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا الفوز على الاتفاق 3ـ1، الخميس، ضمن الجولة الـ 33 قال كونسيساو: «كانت مواجهة صعبة لاقينا خلالها فريقًا قويًا، وقدمنا مباراة تكتيكية كبيرة، واللاعبون ظهروا بصورة مميزة».

وأضاف: «انتهجنا شكلًا تكتيكيًا جديدًا، واستطعنا تحقيق الفوز، وسيطرنا على مجريات المباراة، وكنا الأفضل ونستحق هذا الانتصار».

وعبر عن فخره «بجميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء» بعدما «قدموا مباراة مميزة، ولعبوا بتركيز عال، ونجحوا في الاستحواذ على الكرة وصناعة فرص كثيرة».

وتابع: «سعيد بالانتصار، خاصةً أننا حققناه أمام منافس لنا للحصول على مقعد آسيوي، وسنستمر على هذا المستوى وأفضل خلال المباراتين المتبقيتين».

ورفع الفوز رصيد الاتحاد إلى 55 نقطةً، وارتقى إلى المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاطٍ عن التعاون، الذي أصبح سادسًا.

وفي حال فوز الاتحاد بواحدةٍ من مباراتيه المتبقيتين، سيرتفع رصيده إلى 58 نقطةً، وهو الحد الأعلى المتاح للتعاون، ووقتها سيكسب الفريق الجدَّاوي بطاقة ملحق «النخبة» بأفضلية المواجهات المباشرة لتغلبه مرتين على «أصفر بريدة».