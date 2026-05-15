رودجرز: الجوير دليل على صحة كلامي

كشف الإيرلندي برندن رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن أنه بدأ التحضيرات للموسم المقبل، مؤكدًا أن العمل سيكون مختلفًا عن النسخة الجارية وفق ما ذكره في المؤتمر الصحافي الخميس بعد الفوز على الحزم 2ـ0.

وقال رودجرز: «متحمس من الآن للموسم المقبل، وسنعمل في وقت مبكر للإعداد، بعكس الموسم الجاري».

وأضاف أن فريقه قدم مستوى مميزًا في الجولات الأخيرة، مقدمًا شكره للاعبين: «شكر كبير للاعبين على مستواهم وتركيزهم، فهي مباريات صعبة في آخر الموسم، لكنهم ظهروا بشكل جيد».

وتابع: «في ملعبنا دون خسارة، وهذا أمر إيجابي، وفوز ممتاز».

وأردف مدرب القادسية: «اليوم وصلنا إلى 74 نقطة، ونطمح أن نزيدها في آخر مباراة».

وكشف رودجرز عن الدافع الأبرز لقبوله تدريب القادسية، موضحًا: «من أهم الأسباب التي جعلتني أقبل بالحضور إلى نادي القادسية هي الرؤية الكبيرة التي يملكها النادي من خلال شركة أرامكو العملاقة».

وأشار إلى اجتماعاته مع الإدارة لوضع ملامح المرحلة المقبلة، قائلًا: «اجتمعت مع إدارة النادي قبل أسبوع، وسنجتمع الأسبوع الجاري، وسنبحث خطة الفريق للموسم القادم. نطمح أن نقدم عملًا يواكب المرحلة المقبلة والتحديات الجديدة للموسم المقبل».

كما تحدث عن اللاعب السعودي، مبينًا: «قد يكون اللاعب السعودي أقل بدنيًا من اللاعب الأجنبي، لكن عقليًا ومهاريًا هناك تفوق عند اللاعبين المحليين».

وأردف بضرب المثال على مصعب الجوير: «وأكبر مثال اللاعب مصعب الجوير، فهو لاعب بإمكانات عالية».