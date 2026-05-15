بالتعادل.. شبح الهبوط يهدّد فالنسيا وجيرونا

تعادل فريق فالنسيا الأول لكرة القدم أمام رايو فاييكانو 1ـ1، فيما انتهت بالنتيجة نفسها مواجهة جيرونا وريال سوسيداد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري، ضَمِن برشلونة الاحتفاظ باللقب في الجولة الماضية عقب فوزه على الوصيف ريال مدريد 2ـ0، الأحد، فيما لا يزال الهبوط يهدِّد بشكلٍ كبيرٍ 11 فريقًا بعد أن تأكد رسميًّا عودة ريال أوفييدو إلى الدرجة الثانية.

ورفع التعادل رصيد فالنسيا إلى 43 نقطةً بالمركز الـ 11 بفارق نقطةٍ خلف فاييكانو العاشر، وبفارق الأهداف عن إشبيلية، صاحب المركز الـ 13، لكنْ لا يزال خطر الهبوط يتهدَّده.

وحسابيًّا يمكن للفريقين الموجودين الآن في مركزَي الهبوط، وهما مايوركا وليفانتي بـ 39 نقطةً، الوصول إلى النقطة 45 التي يملكها ريال سوسيداد الثامن.

وتقدم فاييكانو عبر فلوريان لوجون في الدقيقة 19، وأدرك دييجو لوبيز نوجيرول التعادل لفالنسيا «39».

وحصل رايو فاييكانو على ركلة جزاءٍ في الدقيقة 6 بعد عرقلة باتشا إسبينو، لكن راندي نتيكا سدَّد الكرة في القائم.

وفي المباراة الثانية، افتتح سوسيداد التسجيل عن طريق جون مارتن في الدقيقة 25، وعادلَ جيرونا عبر كريستيان ستواني «65».

ورفع سوسيداد رصيده إلى 45 نقطةً في المركز الثامن، وكان قد ضَمِن تأهله إلى مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد فوزه بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد، الشهر الماضي.

على الجانب الآخر، رفع جيرونا رصيده إلى 40 نقطةً في المركز الـ 15، وهو مركز غير مطمئنٍ للفريق الكاتالوني، إذ يتحتَّم عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين لتفادي أي حسابات قد تعيده إلى الدرجة الثانية.