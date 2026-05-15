قادري: القادسية الأقوى هجوميا.. وهدفنا تحقق

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، صعوبة مواجهة القادسية، مشيرًا إلى أن المنافس يعد من أكثر فرق الدوري نزعة هجومية ويملك عناصر مميزة، قبل أن يقر بأحقية القادسية في الفوز وفق مجريات اللقاء.

وقال قادري خلال المؤتمر الصحافي الخميس بعد اللقاء: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، فالقادسية من أكثر الفرق في الدوري امتلاكًا للنزعة الهجومية ويضم عناصر مميزة».

وأضاف: «ليس من السهل بعد أن تحقق أهدافك في الموسم أن تبقى بنفس التركيز».

وتابع: «لم نوفق في استغلال بعض الفرص، القادسية استحق الفوز بالطبع على مجريات المباراة».

وأوضح مدرب الحزم أن الغيابات كان لها تأثير واضح على الفريق، قائلًا: «كانت لدينا بعض الغيابات التي أثرت كثيرًا، منهم عمر السومة ونواف الحبشي، وأمير سعيود الذي يغيب منذ مدة طويلة».

واختتم قادري حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي تحقق الموسم الجاري، قائلًا: «هدفنا الأساسي تحقق بضمان البقاء».