ملحق الصعود.. الدرعية يواجه الجبلين.. والعلا يصطدم بالعروبة

فرضت الجولة الـ34 «الأخيرة» من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم مواجهة بين فريقي الدرعية والجبلين من جانب، والعلا والعروبة من جانب آخر، ضمن دوري ملحق الصعود إلى دوري روشن السعودي، الإثنين المقبل، فيما تلعب مواجهة النهائي 23 مايو الجاري.

وحقق فريق الدرعية الانتصار على ضيفه البكيرية 3-2 على خلال المواجهة التي احتضنها ملعب «إس إتش جي أرينا» بالرياض، ضمن الجولة الأخيرة الخميس.

ورفع الدرعية رصيده إلى 72 في المركز الثالث منافسًا على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري روشن في ملحق الصعود، بينما بقي البكيرية عند 43 في المركز الحادي عشر.

وسجل للدرعية كلاين جيلادي الدقيقتين 7، 34 وجايتان لابورد من ركلة جزاء عند الدقيقة 57، بينما أحرز للبكيرية سعد المولد عند الدقيقة 45+1، وموسى الحربي عند الدقيقة 85.

وفي مباراة ثانية جرت في التوقيت ذاته، فاز العلا على ضيفه الزلفي 4-2 خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

ورفع العلا رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث محققًا انتصاره الـ21 الموسم الجاري، بينما بقي الزلفي عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وسجل رباعية العلا كريستيان جوانكا عند الدقيقتين 7 و37 دانيلو باربوسا 79 وأصيل عبد الرزاق 87، فيما أحرز للزلفي ليوتاليكا عند الدقيقة 49 وباسم المبطل «90+5».