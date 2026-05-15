الألعاب الخليجية.. السعودية ترفع الميداليات إلى 37

رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة الخليجية الرابعة «الدوحة 2026»، الرصيد من الميداليات إلى 37 ميدالية «14 ذهبية، 11 فضية، 12 برونزية» في ختام منافسات اليوم الثالث للدورة، الخميس.

وخطف فريق السعودية للملاكمة، أربع ميداليات ثلاث منها ذهبية، بواسطة مهند مجرشي «55 كجم» بفوزه على القطري محمد الفاغي 4ـ1، وزياد مجرشي «60 كجم» بتغلبه على البحريني عمر بودحالي بالنتيجة ذاتها، وعبد الرحمن صادق «80 كجم» بتفوقه على الإماراتي خالد الكردي 5ـ0، فيما نال عبد الله دركزنلي برونزية 60 كجم.

وافتتح فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته، بحصوله على 5 ميداليات، حيث توج الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، الرامي محمد تولو بالميدالية الذهبية لمسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 19.21م.

وحقق حسين آل حزام فضية القفز بالعصا بارتفاع 5.50م، فيما ذهبت البرونزية لزميله محمد القديحي بارتفاع 5.00م، ونال العداء عبد العزيز عطافي برونزية سباق 100م بزمن 10.37 ثانية، وحقق أحمد التاروتي برونزية الوثب العالي بارتفاع 2.09م.

وفاز فريق السعودية للمبارزة بثلاث ميداليات ملونة، بحصول عمر العكاس على الميدالية الذهبية لمنافسات الأبيه إثر فوزه في نهائي المسابقة بنتيجة 15ـ14 على زميله خليفة العميري الذي نال الفضية، وتحقيق غلا الدحيم لبرونزية الفويل بخسارتها في نصف النهائي أمام الإماراتية الهيام البلوشي.

وواصلت البولينج السعودية تألقها في الدورة، إثر فوز الثلاثي بندر اليابه وزياد الطويرب وأحمد أبو الريش بفضية مسابقة الثلاثي برصيد بلغ 3655 نقطة.

وحقق ثنائي فريق السعودية للبلياردو محمد باعباد وعبد العزيز العمودي، المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الـ10 كرات الخميس.

وحصل فريق السعودية للسباحة على ميداليتين برونزيتين في منافسات اليوم الثالث للمسابقة، بواسطة عماد الصبياني الذي أنهى سباق 100م صدر بزمن 1.05.37 دقيقة، ومحمد العتيبي الذي حقق برونزية 50م فراشة بزمن 24.80 ثانية، بحضور الأمير فهد بن جلوي والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وفي كرة الطاولة، خطف لاعبو فريق السعودية لكرة الطاولة مقاعد نصف نهائي مسابقة الزوجي، الذي يلعب عند الخامسة من مساء السبت المقبل.

ومثّل الفريق الأول للأخضر في الزوجي، خالد الشريف وسالم السويلم اللذين تغلبا في دور الثمانية من المسابقة على ثنائي الإمارات بثلاثية نظيفة، ليلاقوا زوجي البحرين، فيما فاز زميلاهما علي الخضراوي وعبد العزيز بو شليبي على ثنائي عمان بالنتيجة ذاتها حيث سيلاقون زوجي قطر.