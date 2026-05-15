مصدر: كيسيه يريد الاستمرار مع الأهلي

يرغب الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الاستمرار مع بطل آسيا، وعدم العودة إلى القارة الأوروبية خلال الفترة الجارية، وفقًا لما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ مقرَّبٌ من اللاعب.

وكانت تقاريرُ أوروبيةٌ أشارت، خلال الأيام الماضية، إلى أن كيسيه لا يُخطِّط للاستمرار فترةً طويلةً مع الأهلي، ويُفضِّل خوض تجربة جديدة، والعودة إلى الملاعب الأوروبية بعد نهاية عقده على الرغم من العروض المالية الكبيرة التي قدَّمها النادي له من أجل الاستمرار.

وفي حديثه لـ «الرياضية»، قال المصدر ذاته: «كل ما يتردَّد حول فرانك مجرد شائعات، وجزء من اللعبة. لدينا الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الأمور، لكن الأهم في الوقت الجاري الحبُّ والمودة اللذان يكنُّهما كيسيه للنادي الأهلي وجماهيره».

وتابع المصدر: «الأولوية حاليًّا للوصول إلى حلٍّ مُرضٍ، يضمن استمرار اللاعب مع الأهلي، لأن هذا ما يريده في الوقت الراهن».

وأضاف: «فرانك قدَّم كل ما لديه للنادي، ونأمل أن يواصل ذلك خلال الفترة المقبلة».

وانضمَّ الدولي الإيفواري إلى الأهلي أغسطس 2023، وقدَّم مستويات لافتة بقميص الفريق، إذ شارك في 118 مباراةً بمجموع 10.154 دقيقة، سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع 13، وأسهم في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين، إلى جانب كأس السوبر السعودي.

وسبق لكيسيه خوض تجربة طويلة في الدوري الإيطالي حيث لعب في صفوف أتالانتا بين 2015 و2019، وانتقل خلال تلك الفترة إلى ميلان على سبيل الإعارة عام 2017، قبل أن يشتري النادي عقده نهائيًّا في 2019، ليستمر معه حتى 2023، ويحقق لقب الدوري الإيطالي، ثم ينتقل إلى برشلونة، الذي تُوِّج معه بكأس السوبر الإسباني وكأس الملك.

ويُعدُّ ملف كيسيه من أبرز الملفات المطروحة على طاولة إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، سواء عبر تجديد استمراره مع الفريق، أو دراسة العروض المحتملة المتعلِّقة بمستقبله.