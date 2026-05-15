«الرياضة» تحقق في شبهات مكافآت ضمك

تفجَّرت أزمةٌ إداريةٌ داخل نادي ضمك بعد أن كشفت تحقيقات وزارة الرياضة عن وجود تواقيع غير صحيحة في مستندات خاصة بمكافآت مالية تتجاوز نصف مليون ريال، وتخصُّ سبعةً من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما ذكرته لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وفتحت الوزارة تحقيقًا رسميًّا مع إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني بعد تلقيها شكوى تفيد بعدم تسلُّم اللاعبين السبعة المبالغ المرصودة على الرغم من وجود مستندات تحمل تواقيعَ، تُبيِّن تسلُّمهم لها قبل أن يؤكد اللاعبون، خلال استدعائهم من قبل «الرياضة»، أن التواقيع المدرجة ليست تواقيعهم الحقيقية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المبالغ المستحقة في القضية انحصرت في اللاعبين الذي انتقلوا من نادي ضمك الى أندية أخرى بعد نهاية موسم 2023، فيما تسلَّم اللاعبون المستمرون المكافآت.

وحضر وفدٌ من المحققين التابعين للوزارة إلى مقر النادي في خميس مشيط، الشهر الماضي، لمراجعة المستندات، والاستماع إلى الإفادات في محاولة لكشف ملابسات القضية، التي تعود إلى مكافآت مرتبطة بموسم 2023 في دوري روشن السعودي، وسط ترقُّب واسع لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية.