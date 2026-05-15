بويت: نريد تحسين مركزنا

شدَّد الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على أهمية نقاط لقاء الأخدود، السبت المقبل، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي، لتحسين الترتيب في جدول البطولة.

وتحدث المدرب خلال مؤتمر صحافي، الخميس، عن تحضيرات فريقه للمباراة التي سيحتضنها ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

وأكد أنَّ «احترام المنافس والتركيز طوال دقائق المباراة سيكون مفتاح تحقيق النتيجة المطلوبة».

ونوَّه بويت بتمتُّع عناصر الخليج «بانسجام جيد جدًا في الوقت الحالي»، عادًا هذا التجانس «نقطة قوة أساسية يرتكز عليها الفريق في الجولات الأخيرة المتبقية من عمر الموسم الكروي».

وأفاد بوجوب «اللعب بتركيز عالٍ وروح قتالية لحصد نقاط مهمة»، مثنيًا على «الروح العالية» و«الانسجام» اللذين أظهرهما لاعبو الفريق خلال المواجهات السابقة.

وأشار المدرب إلى «الأهمية الكبيرة للمباراة في سياق المنافسة على تحسين مركز الخليج في جدول الترتيب».

ويحتل الفريق الشرقاوي المركز الـ 11 في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن الفيحاء العاشر، واثنتين عن الحزم التاسع الذي لعب مباراة إضافية.