أرتيتا: ننتظر عودة تيمبر قبل نهائي الأبطال

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن اعتقاده أن مدافعه الهولندي يورين تيمبر لديه الفرصة لأن يكون جاهزًا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا، 30 مايو، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إذ يدخل سباقًا مع الزمن من أجل حل أزمة الجبهة اليمنى الدفاعية للفريق.

وخرج بن وايت من حسابات أرسنال في مرحلةٍ مهمةٍ بعد تعرُّضه لإصابةٍ في الركبة، في حين يغيب تيمبر منذ شهرين بسبب إصابةٍ في الفخذ، ما أحدثَ نقصًا في الجهة اليمنى في مباراتيه الأخيرتين ضمن الدوري الممتاز أمام بيرنلي وكريستال بالاس، وفي مواجهته الأوروبية الحاسمة أمام باريس.

وقد يضطر المدافع الإسباني كريستيان موسكيرا، أو الإيطالي ريكاردو كالافيوري، الظهير الأيسر، إلى اللعب في هذا المركز، ومواجهة خطورة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم باريس، في النهائي الذي يُجرى في بودابست، العاصمة الهنغارية.

وقال أرتيتا، ردًّا على سؤالٍ حول إمكانية عودة تيمبر الموسم الجاري: «هناك فرصةٌ لذلك». مضيفًا في مؤتمرٍ صحافي: «لكنْ إلى أي مدى ستكون هذه الفرصة كبيرةً؟ لا يمكنني تحديد ذلك. أنا صريحٌ تمامًا. سيبذل اللاعب قصارى جهده لاستغلال الفرصة على أكمل وجه في أقصر وقتٍ ممكنٍ، وهذه هو التحدي المنتظر».

وتابع في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: «لقد تحسَّنت حالته قليلًا في الأيام الماضية. هو يشعر بتحسُّنٍ، وسنحاول إعادته إلى الملاعب في أسرع وقتٍ، لكن من الواضح أنه غائبٌ منذ فترةٍ مع الأسف، وهو لاعبٌ مهمٌّ للغاية بالنسبة لنا، وهذا معروفٌ للجميع، وهو يبذل أقصى جهده لمساعدة الفريق بكل قوةٍ».

وتابع المدرب: «نحن في حاجةٍ إلى البحث عن بدائل. اللاعبان اللذان لدينا في مركز الظهير الأيمن غير متاحين حاليًّا، لذا علينا البحث عن خياراتٍ أخرى. الخبر السار هو أننا شهدنا هذا الأمر في جميع مراكز الملعب الموسم الجاري».

وتفصل مباراتان فقط فريق أرسنال عن الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004، إذ إن الفوز على بيرنلي، الإثنين، سيجعل مانشستر سيتي في حاجةٍ إلى الفوز خارج ملعبه على بورنموث ليبقي المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وكشف أرتيتا عن أنه لم يشاهد مباراة فوز سيتي الساحق 3ـ0 على كريستال بالاس، الأربعاء، ليُقلِّص الفارق إلى نقطتين مع تبقي ست نقاطٍ فقط.

وعندما سُئِل المدرب عما إذا كان يشعر بأنه بات على بُعد خطوةٍ من الفوز بلقب الدوري، أجاب: «أشعر بأن لدينا فرصةً أخرى الإثنين لنصبح أقرب خطوةً. هذا كل ما في الأمر».

وأضاف: «الفريق حاضرٌ تمامًا، ويعيش اللحظة، ومعنوياته عاليةٌ جدًّا، ومستوى الطاقة ممتازٌ. الجميع متحمِّسون للغاية، ومتفائلون بشأن كيفية إنهاء الموسم».