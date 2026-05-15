الريال ينتصر.. والجماهير تلاحق مبابي بصافرات الغضب

أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد نجم الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، في الفوز على ضيفه الهابط أوفييدو بهدفين نظيفين الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 36 للدوري.

ودخل المدرب ألفارو أربيلوا المباراة من دون هداف الفريق مبابي بسبب الإصابة التي غيّبته عن مباراتين، من بينها الخسارة أمام برشلونة «0-2» الأحد في لقاء حسم اللقب لصالح الفريق الكاتالوني.

لكن اللاعب المستدعى الخميس إلى قائمة المدرب ديدييه ديشامب إلى نهائيات كأس العالم 2026، دخل في الشوط الثاني، لكنه تعرض لصافرات استهجان كثيفة منذ أن بدأ عمليات الإحماء ثم عند دخوله أرض الملعب، ومع كل كرة لمسها بعد ذلك.

وكانت وُجّهت انتقادات إلى مبابي بسبب سلوكه الذي اعتُبر فرديًا أكثر من اللازم، وسط اتهامات له بالأنانية، خصوصًا بعد سفره إلى سردينيا الإيطالية في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت مباراة لفريقه أمام إسبانيول.

كما غاب عن اللقاء أيضًا الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي المصاب برأسه بعد شجار مع لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني الأساسي.

وجاء الفوز في أعقاب إعلان رئيس النادي فلورنتينو بيريز ترشّحه لولاية جديدة واستبعاده فكرة الاستقالة الثلاثاء.

وهاجم بيريز ما وصفه بالحملات الإعلامية وبعض الشخصيات، متهمًا إياها باستغلال نتائج الفريق السلبية الموسم الجاري لاستهدافه شخصيًا.

وخرج الفريق من دون أي لقب كبير للموسم الثاني تواليًا. ولا يزال مصير المدرب أربيلوا معلّقًا، في ظل تقارير بإمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وترجم الريال أفضليته الميدانية بهدف من توقيع جونزالو جارسيا بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة المغربي إبراهيم دياز «44».

وبعد سيطرة شبه مطلقة على أجواء المباراة، سجل لاعب الوسط البديل الإنجليزي جود بيلينجهام هدفًا ثانيًا بعد استلامه كرة من مبابي دخل على إثرها منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة إلى يسار المرمى «80».

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني، وفيما لقى أوفييدو خسارته الـ19 في قاع الترتيب.

شرح الصورة: جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد يحتفل بهدف التقدم لريال مدريد في شباك ريال أوفييدو الخميس لحساب الجولة الـ 36 للدوري الإسباني.. وفي الصورتين الأخريين جود بلينجهام يسدد كرة الهدف الثاني.. وكيليان مبابي بعد تضييعه إحدى الفرص السانحة للتسجيل (الأوروبية ورويترز والفرنسية)