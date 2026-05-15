ثامر يخطف لقب «الميجر»

تُوج ثامر، لاعب نادي القادسية، رسميًا بلقب بطولة «الميجر» للعام 2026، بعد تفوقه في المباراة النهائية على منافسه مساعد الدوسري، لاعب فريق «فالكونز». وجاء حسم اللقب لمصلحة لاعب القادسية بعد فوزه بمجموع المباراتين بنتيجة «14-12» في مواجهة حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة.

وشهدت المباراة النهائية مستويات فنية عالية تليق بسمعة اللاعبين في ساحة الرياضات الإلكترونية السعودية.

وبهذا الانتصار، ينجح ثامر في إهداء نادي القادسية لقبًا غاليًا، مؤكدًا علو كعبه في المنافسات الكبرى، بينما حل الدوسري وصيفًا في هذه النسخة التي شهدت تنافسية شديدة بين أبرز الأسماء المحترفة في السعودية.