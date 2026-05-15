«تويستد مايندز» يصل باريس

وصلت بعثة فريق «تويستد مايندز» (Twisted Minds) للعبة «روكيت ليج» (Rocket League) إلى باريس العاصمة الفرنسية، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة «ميجر باريس» العالمية لعام 2026.

وتضم قائمة الفريق المشاركة الثلاثي «نوبو» و«ترك» و«مونكي»، الذين يبدؤون مراحل التحضير الأخيرة قبل انطلاق المواجهات الرسمية.

ويأتي وصول ممثل السعودية إلى باريس وسط تطلعات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في هذا المحفل الدولي، الذي يجمع نخبة الفرق العالمية.

ويسعى لاعبو «تويستد مايندز» لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز مكانة الأندية السعودية في خارطة الرياضات الإلكترونية الدولية، ومواصلة تقديم المستويات القوية التي ظهروا بها في المنافسات المحلية والإقليمية السابقة.