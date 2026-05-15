الفيصلي.. عودة ثانية إلى الأضواء

تعد عودة فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى مصاف دوري روشن السعودي الثانية بعد موسم 2010-2011 ووقتها كان بمسمى «دوري زين».

وخلال موسم 2011-2012، استمر «العنابي» في تقديم أدائه بدوري المحترفين «دوري زين السعودي حينها»، حيث شهدت تلك الفترة مشاركة الفريق في دوري المحترفين تحت إدارة فنية واستقرار إداري، وقضى بعدها 12 موسمًا متتاليًا في دوري المحترفين.

وجاء الهبوط بعد خسارته أمام مضيفه الهلال بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، 1-2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في ختام مباريات موسم 2021-2022.

وسبق أن هبط الفيصلي موسم 2006-2007 إلى دوري الأولى قبل أن يعود في موسم 2009-2010 ويستمر بين الكبار حتى موسم 2021-2022.

وكان الفيصلي رغم تحقيقه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون ومشاركته في منافسات دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وعبوره دور المجموعات والتأهل إلى دور الـ16، أول فريق سعودي يشارك في البطولة القارية وهو في مصاف أندية دوري يلو.

وجاءت عودة الفيصلي إلى دوري الكبار هذه المرة بعدما حل وصيفًا لدوري يلو برصيد 73 نقطة من 21 انتصارًا و10 تعادلات، فيما قبل الخسارة في 3 مواجهات.