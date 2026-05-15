سيناريوهات النصر الحزينة تتكرر

في كل موسم يعيش جمهور النصر قصة جديدة، لكن النهاية تكاد تكون واحدة. لحظة حسم، تفصيلة صغيرة، خطأ غريب، ارتداد لا يتكرر، قرار تحكيمي مثير، أو حتى انهيار ذهني مفاجئ. وكأن النادي لا يخسر المباريات فقط، بل يخسر السيناريو نفسه مرارًا، لكن بوجوه مختلفة.

ما حدث أمام الهلال في مباراة الحسم لم يكن مجرد خسارة ثلاث نقاط، بل إعادة إنتاج لفيلم يعرفه النصراويون جيدًا. فريق يدخل المواجهة محملًا بالشغف والضجيج والثقة، ثم يحدث شيء خارج المنطق الكروي التقليدي، فيتحول كل شيء إلى فوضى نفسية داخل الملعب. السؤال الحقيقي ليس: لماذا خسر النصر؟ بل لماذا تتكرر مع النصر دائمًا أكثر السيناريوهات غرابة وقسوة؟

ربما لأن النصر أصبح النادي الأكثر استهلاكًا عاطفيًا في الكرة السعودية. الضغوط حوله لا تشبه أي نادٍ آخر. كل مباراة تتحول إلى قضية رأي عام، وكل خطأ إلى «ترند»، وكل تعثر إلى مادة للسخرية والتحليل والتشكيك. اللاعب النصراوي لا يلعب 90 دقيقة فقط، بل يدخل المباراة وهو يحمل ملايين الأصوات فوق كتفيه. وهذا النوع من الضغط يصنع أخطاء غير طبيعية.

هناك أيضًا جانب آخر أكثر غرابة. النصر غالبًا لا يسقط بسبب فارق فني واضح، بل بسبب لحظة واحدة تغيّر المزاج بالكامل. هدف عكسي، طرد، انفعال، فرصة ضائعة بطريقة مستحيلة. وكأن الفريق حين يقترب من لمس البطولة يفقد هدوءه أمام فكرة «الحسم» نفسها. هذه ليست أزمة تكتيك فقط، بل أزمة ذاكرة متراكمة. اللاعب الحالي يدخل الملعب وهو يحمل تاريخًا من الانكسارات السابقة حتى لو لم يعشها بنفسه.

لهذا تبدو مباريات النصر الكبيرة أحيانًا وكأنها صراع ضد تاريخه أكثر من كونها مواجهة ضد خصمه. والهلال تحديدًا يعرف كيف يستفيد من هذا التوتر. يلعب بثقة النادي المعتاد على اللحظة الكبرى، بينما يدخل النصر أحيانًا بعقلية الخائف من تكرار الكارثة.

المشكلة أن جماهير النصر تبحث دائمًا عن متهم: مدرب، حكم، لاعب، إدارة. بينما الحقيقة الأقسى ربما أن النادي يعيش داخل دائرة نفسية مغلقة، تجعل أسوأ الاحتمالات أقرب دائمًا للحدوث. وفي كرة القدم، حين تخاف من السيناريو السيئ كثيرًا قد تبدأ بصناعته بنفسك.