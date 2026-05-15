لتجذب مشاعرهم !

الرياضة بوصفها علمًا، لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها، وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية، وقيادة المنظمات الرياضية.

اليوم سأتحدث عن ملخص كتاب «كيف تجذب الناس كالمغناطيس» المؤلف ليل لاوندس.

يتناول الكتاب مجموعةً من الأفكار والنصائح التي تهدف إلى مساعدتك في تطوير مهارات التواصل، وجذب الناس نحوك بشكل فاعل.

يبدأ الكتاب بشرح أهمية التواصل الجيد، وقدرته على تحقيق النجاح في الحياة الشخصية والمهنية، ويقدم نصائح قيِّمة لتحسين مهاراتك التواصلية، مثل الاستماع الفاعل، والتعبير بوضوحٍ، والاهتمام بالآخرين.

ويشير الكتاب إلى أهمية فهم الناس، ومعرفة احتياجاتهم ورغباتهم، وينصح بتوجيه الاهتمام الحقيقي للآخرين، وتقديم المساعدة والدعم عند الحاجة.

يقول المؤلف: «عندما تجعل الآخرين يشعرون بأنك تهتم بمشاعرهم، وتحاول مساعدتهم، ستكون قادرًا على جذبهم نحوك بشكل قوي».

ويتناول الكتاب أيضًا موضوع الثقة والاحترام في بناء العلاقات القوية، ويشدِّد على أهمية أن تكون صادقًا وموثوقًا به، وأن تحافظ على وعودك، وتُظهر التزامك تجاه الآخرين، يقول: «الثقة هي أساس علاقاتنا، فعندما تكون صادقًا وموثوقًا، ستكون قادرًا على جذب الناس إليك بشكل طبيعي».

لا يبقى إلا أن أقول:

يعدُّ كتاب «كيف تجذب الناس كالمغناطيس» دليلًا قيِّمًا على أهمية تطوير مهارات التواصل، وجذب الآخرين نحوك بشكل فاعل، ويقدم نصائح عملية وملهمة، تساعدك في بناء علاقاتٍ قوية وناجحة في حياتك الشخصية والمهنية.

‏‏ هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا.