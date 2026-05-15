ضمك والفيحاء في الصراع الـ12

يستضيف فريق ضمك الأول لكرة القدم، نظيره الفيحاء عند الـ 07:15 مساء الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي.

وسبق للطرفين أن التقيا في دوري المحترفين في 11 مواجهة، كسب ضمك 4، مقابل فوز وحيد للفيحاء، وحضر التعادل 6 مرات، فيما سجل المستضيف 14 هدفًا، مقابل 10 أهداف للضيوف.

ويتساوى الكاميروني جورج كيفين نكودو لاعب ضمك السابق، مع الزامبي فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء، هدافي مواجهات الفريقين، بثلاثة أهداف لكليهما، إلا أن الأخير يملك فرصة للصعود في حال سجل في المباراة.

وأنهى الفريقان مواجهات الدور الأول في المجمعة بالتعادل الإيجابي 1ـ1، سجل ساكالا هدف التقدم للبرتقالي، قبل أن يرد عليه عبد الله القحطاني مهاجم ضمك بالتعادل.

وتكمن أهمية المباراة للبرازيلي فابيو كاريلي مدرب ضمك، في تجنب صراع الهبوط مع منافسيه الرياض والخلود، إذ يسعى إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث قبل مواجهته الأخيرة أمام النصر الباحث عن الانتصار لحسم اللقب.

فيما يأمل البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى تعزيز مركزه في جدول الترتيب، بتجنب الخسارة والعودة إلى المجمعة بالنقاط الثلاث قبل مواجهة الهلال الأخيرة.

ويحتل ضمك المرتبة الخامسة عشرة برصيد 26 نقطة، فيما يقف الفيحاء عاشرًا بنقاطه الـ38.