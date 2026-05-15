التعاون والرياض.. مواجهة المقعد الآسيوي وشبح الهبوط

يستقبل فريق التعاون الأول لكرة القدم، الجمعة، ضيفه الرياض ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي على ملعبه في بريدة.

وتواجه الفريقان في دوري المحترفين خمس مرات نجح خلالها التعاون في الانتصار مرتين، وكسب الرياض مثلهما، وحضر التعادل مرة واحدة.

ويدخل التعاون المواجهة وعينه على الملحق الآسيوي المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، وسط منافسة من الاتحاد، صاحب المركز السادس، بالرصيد نفسه من النقاط «52 نقطة»، الذي يمتلك مواجهة مؤجلة، إضافة إلى الاتفاق، صاحب المركز السابع «49 نقطة».

فيما يدخل الرياض المواجهة وهو في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة، إذ يحتاج الفريق العاصمي إلى تحقيق الانتصار في مواجهتيه المقبلتين، للابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.