جوردون يقترب من البايرن

اقترب أنتوني جوردون، لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، وذلك بعدما أشار إيدي هاو، مدرب «الماكبايس».

وعندما سُئل هاو، الجمعة، عمّا إذا كان أبعد جوردون لأنه يخطط للمستقبل، أجاب :«عندما تصل إلى هذه المرحلة من الموسم، فإن جزءًا مما نقوم به هو النظر بطبيعة الحال إلى الموسم المقبل، لذا نعم، أنتوني عاد للتو من الإصابة، أعتقد أن الفريق قدم أداءً جيدًا في غيابه، ومع نظرة جزئية إلى المستقبل، نعم».

وأوضح هاو إلى أن محادثات بشأن رحيل محتمل لجوردون قد تكون جارية، مشددًا على أنه ليس طرفًا في المفاوضات، مضيفًا :«لا، لا شيء، ليست لدي أي مستجدات. هذه مناقشات قد تكون جارية، لكن ليس معي».

وغاب جوردون عن مباريات نيوكاسل الأربع الأخيرة، بينها مباراتان بسبب إصابة في الورك، في وقت تتصاعد فيه التوقعات بأن بطل ألمانيا في مفاوضات متقدمة لضمه في نهاية الموسم الجاري.

ويتعيّن على هاو أن يقرر ما إذا كان سيشرك جوردون في مواجهة وست هام المهدد بالهبوط، على ملعب «سانت جيمس بارك» الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من البطولة.

وعن إمكانية مشاركة جوردون، تابع هاو :«إذا كان ذلك هو القرار الصحيح للفريق، وأنا أضع الفريق والنادي فوق أيّ فرد، فسأشركه بالطبع».

ويُعاني البرازيلي جويلينتون الذي شغل مركز الجناح الأيسر بدلًا من جوردون في مباراة نوتنجهام فوريست أخيرًا، من مشكلة في الفخذ.