بـ60 مليونا.. الصين تنقل المونديال على التلفزيون الرسمي

حصل التلفزيون المركزي الصيني «سي سي تي في» على حقوق نقل كأس العالم لنسختي 2026 و2030، وفق ما أعلن، الجمعة.

وأصدر التلفزيون الصيني الرسمي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تشمل الشراكة كأس العالم 2026، وكأس العالم 2030، وكأس العالم للسيدات 2027 وكأس العالم للسيدات 2031، إضافة إلى اتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والشركة الأم لـ«سي سي تي في»، مجموعة الصين للإعلام سي أم جي، يتضمن حقوق البث التلفزيوني والإنترنت والهواتف المحمولة».

ولم يكشف «سي سي تي في» عن القيمة المالية للصفقة، لكن صحيفة «ذي بيبر» الرقمية أفادت أن قيمة الاتفاق بلغت 60 مليون دولار، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتلقت وسائل إعلام صينية دعوات لحضور فعالية إطلاق تنظمها «سي أم جي» الأحد المقبل، يُتوقع أن تكشف خلالها تفاصيل تغطيتها وترتيبات التوزيع.

وبالنسبة للجماهير في بكين وشنغهاي، ستنطلق مباراة الافتتاح عند الـ 03:00 فجرًا، وكذلك المباراة النهائية، بـ«التوقيت الصيني».

وقبل أقل من شهر على انطلاق نسخة 2026 المنظمة في أمريكا الشمالية، كان مئات الملايين من المشجعين الصينيين يتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون من مشاهدة المباريات، قبل الإعلان أخيرًا عن الاتفاق غير المعتاد في توقيته المتأخر.

وتنطلق النهائيات العالمية المقبلة والتي ستكون الأكبر في تاريخ كأس العالم مع مشاركة 48 منتخبًا، عوضًا عن 32، في 11 يونيو المقبل، بمباراة المكسيك، المضيفة بالشراكة مع أمريكا وكندا، أمام منتخب جنوب إفريقيا.