الاتحاد.. كونسيساو ينتظر فحص بيرجوين ويرفض الراحة

ينتظر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ما تسفر عنه نتيجة فحص لاعبه الهولندي ستيفن بيرجوين، الجمعة، بعد الإصابة التي تعرض لها، الخميس، في مباراة فريقه أمام الاتفاق، في اللقاء الذي جمع الطرفين ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ووفقًا للنادي الغربي يجري اللاعب الهولندي فحوصات طبية، الجمعة، في المركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي، وذلك للاطمئنان على إصابته في الركبة التي تعرض لها بعد كرة مشتركة مع كالفو لاعب الاتفاق عند الدقيقة 16 من الشوط الأول لمواجهة الطرفين، والتي حالت دون استمراره، واضطرت المدرب إلى تغييره عند الدقيقة 25 من المواجهة.

ميدانيًا، يفتح مدرب الاتحاد، الجمعة، ملف تحضيرات فريقه لمواجهة الشباب المنتظرة، الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ 28 في دوري روشن السعودي على ملعب «إس إتش جي أرينا» بنادي الشباب في الرياض، في إشارة إلى محاولة استغلال الوقت، على الرغم من وصول الفريق فجرًا إلى جدة عقب الانتصار على الاتفاق في الدمام بنتيجة 3ـ1 ضمن الجولة الـ 33 قبل الأخيرة من الدوري.

وينتظر أن يفرض الجهاز الفني تدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين في لقاء الاتفاق على أن تشهد تدريبات الفريق الأخيرة، السبت، مشاركتهم قبل المغادرة إلى الرياض، وسط عدم وجود أي إيقافات في الصفوف الاتحادية.

ويسعى الاتحاد للفوز في لقاء الشباب من أجل ضمان المركز الخامس بشكل رسمي قبل الجولة الأخيرة والتأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.