آل داهش يخلف المعتاز في النجمة

أنهى نادي النجمة إجراءات تعيين عمار آل داهش، رئيسًا تنفيذيًا للنادي، خلفًا لصالح المعتاز، الذي شغل المنصب منذ 2022 ولمدة أربعة أعوام.

ويعود آل داهش إلى العمل التنفيذي بعد تجربته الأخيرة مع نادي أبها، إذ تولى منصب الرئيس التنفيذي في النادي الجنوبي قبل أن يعلن استقالته مطلع يناير 2026، عقب ستة أشهر من توليه المهمة.

وعمل المعتاز خلال فترة رئاسته التنفيذية في النجمة على عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية، قبل أن تسلّم الإدارة المهمة إلى آل داهش استعدادًا للمرحلة المقبلة.