بعد 17 عاما.. كولمان يترك إيفرتون

يُنهي الإيرلندي شيموس كولمان، قائد فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، مسيرة امتدت 17 عامًا مع النادي في ختام الموسم الجاري.

وقال قائد منتخب إيرلندا لموقع إيفرتون الرسمي، الجمعة :«عندما جئت إلى هنا في سن العشرين من سلايجو روفرز للانضمام إلى الفريق الرديف، كنت آمل فقط أن أقدم ما يكفي لأجلس على دكة البدلاء، أما أن أحقق أكبر عدد من المشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون وأن أصبح قائد هذا النادي العريق، فهذا كان أبعد من أحلامي، النادي كان رائعًا معي. عرضوا علي فرصة الاستمرار داخل النادي، المدرب والجهاز الفني كانوا رائعين، ومع كون القرار المتعلق بمستقبلي مهمًا جدًا، سأقضي عطلة طويلة وهادئة وأسترجع ما كان فترة مذهلة كلاعب في إيفرتون».

وسجّل كولمان رقمًا قياسيًا في صفوف إيفرتون بلغ 372 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و433 مباراة في كافة المسابقات، وأصبح المدافع بحاجة إلى مباراة واحدة فقط لاحتلال المركز العاشر في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الـ«توفيز».

وتعرض الظهير الأيمن البالغ من العمر 37 عامًا والذي انضم إلى إيفرتون قادمًا من سلايجو روفرز الإيرلندي 2009، لسلسلة من الإصابات خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، ولم يشارك سوى في 23 مباراة خلال تلك الفترة.

وعرض إيفرتون على كولمان الذي حمل شارة القيادة في 140 مباراة، دورًا في الجهاز التدريبي، إلا أنه لم يحسم بعد قراره بشأن خطوته المقبلة.