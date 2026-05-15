ميتوما.. نجم «الساموراي» يغيّب عن المونديال

خلت تشكيلة منتخب اليابان الأول لكرة القدم، الخاصة بنهائيات مونديال 2026، من كاورو ميتوما، نجم «الساموراي الأزرق».

وقال هاجيمي موريّاسو ، مدرب اليابان، لدى إعلانه عن القائمة في طوكيو: «قيّم الجهاز الطبي أنه سيكون من الصعب على ميتوما استعادة لياقته خلال البطولة».

وبدا موريّاسو متأثرًا ذارفًا الدموع عند حديثه عن اللاعبين الغائبين عن قائمته أمام نحو 300 صحافي في طوكيو، مؤكدًا أن المنتخب الياباني يمتلك عمقًا كافيًا للتعامل مع ذلك، مضيفًا: «أعتقد أن كل من شاهد اليابان تلعب يمكنه أن يرى أن ميتوما يشكّل حضورًا كبيرًا في الفريق، لكن في العام الماضي لعبنا مباراة تجريبية ضد البرازيل، وفزنا عليهم للمرة الأولى، ولم يكن ميتوما متاحًا للمشاركة في تلك المباراة، هذا يعكس مفهوم الفريق، وهو أن أي لاعب يمكنه الدخول إلى التشكيلة، ومع ذلك يواصل الفريق تقديم الأداء ذاته».

وتعرّض ميتوما، صاحب الـ28 عامًا، لإصابة في العضلة الخلفية لفخذه خلال فوز فريقه برايتون على وولفرهامبتون 3ـ0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، نهاية الأسبوع الماضي.

ويُعدّ ميتوما من أبرز لاعبي اليابان، وسجّل هدف الفوز في انتصارها التجريبي أمام إنجلترا 1ـ0 على ملعب «ويمبلي»، مارس الماضي.

ولعب ميتوما دورًا محوريًا في الفوزين لبلاده على ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022 في قطر، وخرجت اليابان لاحقًا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

وأوقعت القرعة اليابان في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا والسويد وتونس، على أن تستهل مشوارها بمواجهة منتخب «الطواحين» في أرلينجتون بولاية تكساس، 14 يونيو المقبل.

وضمت تشكيلة اليابان النهائية 26 لاعبًا، أبرزهم، تاكيهيرو تومياسو، مدافع فريق أياكس الهولندي، ودايتشي كامادا، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، ووأتارو إندو، لاعب ليفربول الإنجليزي.