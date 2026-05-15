سينيسي يرحل عن بورنموث

يستعد الأرجنتيني ماركوس سينيسي، مدافع فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم، لرحيله عن صفوف النادي، لدى انتهاء عقده في الصيف الجاري.

وحسبما أوضحه الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الجمعة، عرض بورنموث على اللاعب الأرجنتيني تجديد عقده، لكنه فضل الرحيل، قائلًا: «فخور بكل ما حققناه خلال الأعوام الأربعة الماضية، سأتذكر وقتي هُنا بكل فخر. ما زال أمامنا مباراتان مهمتان في الموسم الجاري، واتطلع بشوق لما يمكننا تحقيقه معًا».

وبعد نهاية الموسم الجاري، سيصبح سينسي، صاحب الـ29 عامًا، لاعبًا حرًا بعد أربعة أعوام قضاها مع الفريق، الذي يحتل حاليًا المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحق لسينيسي التفاوض مع الأندية الأوروبية بشأن الانتقال المجاني، كما أنه يبحث عن خيارات للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد وجود بورنموث في المركز السادس أفضل ترتيب يحققه في الدوري، إذ يحتاج إلى نقطتين إضافيتين لتحقيق رقم قياسي في عدد النقاط، التي حصل عليها في تاريخه بالمسابقة العريقة.

ويمضي الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» بخطى ثابتة أيضًا نحو المشاركة في المسابقات الأوروبية، إذ يرجح مشاركتهم في بطولة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، لكن لا يزال لديهم أمل في بلوغ دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.