الثانية تواليا.. كوكو إلى نهائي بطولة إيطاليا

تأهلت الأمريكية كوكو جوف، لاعبة التنس، إلى نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة لكرة المضرب، للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزها 6ـ4 و6ـ3 على الرومانية سورانا كريستيا، قبل أن تنضم إليها إيلينا سفيتولينا في المباراة النهائية، بعد فوزها 6ـ4 و2ـ6 و6ـ2 على إيجا شفيونتيك، المصنفة الثالثة عالميًا.

وقالت كوكو بعد التأهل: «أعتقد أني ⁠تعلمت المزيد من كل مباراة. هذه المباريات التي تتخطاها بصعوبة، أنا ممتنة حقًا لوصولي إلى النهائي».

وبهذا الفوز، وصلت كوكو، صاحبة الـ22 عامًا، للنهائي في بطولات اتحاد لاعبات ‌التنس المحترفات من ‌فئة 1000 نقطة للمرة الثانية تواليًا، بعد ​أن ‌حلت ⁠وصيفه ​لأرينا سبالينكا ⁠في ميامي، مارس الماضي.

وواجهت اللاعبة الأمريكية، المصنفة الرابعة عالميًا، صعوبة في البداية، وتأخرت 4ـ2، لكنها رفعت مستواها، وسيطرت على المباراة بفوزها بأربعة أشواط متتالية لتحسم المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، توقفت المباراة لفترة وجيزة لتقديم المساعدة لأحد المتفرجين، الذي احتاج إلى رعاية طبية، لكن كوكو حافظت على تركيزها، ونجحت في كسر إرسال كريستيا مرتين.

وتسعى اللاعبة الأمريكية، التي خسرت نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة أمام جاسمين باوليني، العام الماضي، إلى الذهاب خطوة أبعد هذا العام عندما تواجه سفيتولينا، بطلة روما مرتين، التي توجت باللقب آخر مرة في 2018.