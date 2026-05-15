النمسا تجهز أبها قبل «روشن»

أكدت مصادر خاصة بـ«الرياضية»، أن إدارة نادي أبها برئاسة سعد حامد الأحمري، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، بدأت الترتيب لمعسكر الفريق الخارجي استعدادًا للمشاركة في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب دوري «يلو» وصعوده رسميًا.

وبحسب المصادر ذاتها، استقرت الإدارة بالتشاور مع الكرواتي دامير بوريتش مدرب الفريق، على تنظيم المعسكر في النمسا، على أن يتم خلال الفترة المقبلة تحديد موعد انطلاق المعسكر ونهايته، إلى جانب الاتفاق على عدد المباريات التجريبية التي سيخوضها الفريق.

وتعمل الإدارة حاليًا على حسم عدد من الملفات الفنية الخاصة بالفريق، تتقدمها الأسماء المرشحة للاستبعاد، بالتنسيق مع الجهاز الفني، إضافة إلى دراسة عدد من ملفات اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.