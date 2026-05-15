فورمولا 1.. التحالفات تُقلق براون

اتخذ زاك براون، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين ريسينج موقفًا علنيًّا ضد احتمال امتلاك مرسيدس حصة في فريق ثانٍ ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، محذرًا من خطر تضارب المصالح إذا سُمح للمصنّعين بالتحكم في أكثر من فريق واحد.

وحسبما أوضحه موقع «موترسبورت» العالمي، المتخصص في رياضات المحركات، الجمعة، أبدى براون قلقه من إمكانية انتشار هذا النموذج مستقبلًا، على الرغم من قبول فورمولا 1 سابقًا بوضع فريق ريسينج بولز، نظرًا لهيكلية تعود إلى نحو عقدين من الزمن، عادًا أنَّ هذا الاستثناء لا ينبغي أن يتحوَّل إلى قاعدة على المدى المتوسط والطويل.

وبحسب التقارير الصحافية، أرسل براون رسالة من ست صفحات إلى محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، عرض فيها مخاوفه بشأن الملكية المشتركة لعدة فرق تتنافس ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.

وعادت القضية بقوة إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة بعد تقارير أشارت إلى اهتمام مرسيدس بشراء الحصة الأقلية البالغة 24 في المئة في فريق ألبين، التي يستعد صندوق الاستثمار أوترو كابيتال لبيعها.

ووضع رئيس ماكلارين التنفيذي موقفه رسميًّا مكتوبًا، وهو الموقف ذاته الذي عبَّر عنه في مناسبات عدة سابقًا، مجددًا قلقه من التحالفات بين الفرق التي تتشارك المساهمين أنفسهم.