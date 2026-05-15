بيكهام.. الملياردير الأول من عالم الرياضة

بات الإنجليزي ديفيد بيكهام، نجم فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، ومنتخب إنجلترا، أول رياضي ملياردير في بريطانيا، وفق ما أعلنته قائمة صحيفة «صنداي تايمز» للأثرياء في 2026، الجمعة.

وأوضح معدّو القائمة أن الثروة الإجمالية لبيكهام وزوجته فيكتوريا بلغت هذا العام 1.185 مليار جنيه إسترليني «1.583 مليار دولار».

وبذلك، انتقل الزوجان إلى المركز الثاني على قائمة أثرى الشخصيات من عالم الرياضة في بريطانيا، خلف عائلة يرني إكليستون، الرئيس التنفيذي السابق للفورمولا 1، التي قُدرت ثروتها بنحو ملياري جنيه إسترليني.

ويُعد بيكهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي سابقًا، شريكًا في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي، المُقدر بأنه الأعلى قيمة بين أندية دوري «أم أل أس» بنحو 1.07 مليار جنيه إسترليني.

ويجني ابن الـ51 عامًا، الذي اعتزل اللعب عام 2013، أموالًا من عقود كسفير للعلامات التجارية، مثل «أديداس»، و«هوجو بوس».

أما ثروة فيكتوريا بيكهام، فأتت إلى حد كبير من دار الأزياء الخاصة فيها، بعدما شقت طريقها إلى النجومية عضوًا في فرقة البوب «سبايس جيرلز».

وانضم إلى بيكهام على قائمة الأثرياء من عالم الرياضة في بريطانيا، الملاكم أنتوني جوشوا، الذي حلّ ثامنًا بثروة تبلغ 240 مليون جنيه إسترليني.

ويتقدم جوشوا على تايسون فيوري، غريمه في الوزن الثقيل، الذي جاء تاسعًا بثروة قدرها 162 مليون جنيه إسترليني.

وحلّ لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، خامسًا، بعدما بنى ثروة تُقدر بـ435 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب بطولة الماسترز في الجولف، سابعًا بثروة تبلغ 325 مليون جنيه إسترليني.

وتقاسم هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا، والإسكتلندي أندي موراي، بطل ويمبلدون السابق في كرة المضرب، المركز العاشر بثروة قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.

وتراجع جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد، على القائمة العامة للأثرياء، وانخفضت ثروته بمقدار 1.85 مليار جنيه إسترليني.

وخفض معدّو القائمة قيمة شركة البتروكيميائيات «إينيوس» المملوكة لراتكليف إلى 17 مليار جنيه إسترليني، بسبب ارتفاع الديون، وتراجع الإيرادات، وتسجيل خسارة قدرها 515.7 مليون جنيه إسترليني.