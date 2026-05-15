الاتحاد والتعاون.. 3 سيناريوهات تحسم ملحق النخبة

اشتعل الصراع على مقعد الملحق الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة قبل جولتين من نهاية دوري روشن السعودي، بعد ضمان الهلال والأهلي والنصر التأهل المباشر، إلى جانب حسم القادسية المركز الرابع وملحق النخبة الأول.

وبات الاتحاد والتعاون يتنافسان على المركز الخامس المؤهل إلى الملحق الآسيوي الثاني، فيما سيذهب صاحب المركز السادس إلى دوري أبطال آسيا 2.

ويملك الاتحاد الأفضلية قبل الجولتين الأخيرتين بعدما رفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، مقابل 52 للتعاون السادس، إضافة إلى تفوقه في المواجهات المباشرة بعد فوزه ذهابًا 1ـ0 وإيابًا 2ـ0، ما يمنحه أفضلية الحسم حال التساوي النقطي.

ويواجه الاتحاد نظيره الشباب، الأحد، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28، ثم القادسية الخميس المقبل في الجولة الأخيرة، فيما يلاقي التعاون فريق الرياض، الجمعة، قبل أن يختتم موسمه أمام الحزم.

وسيضمن الاتحاد رسميًا مقعد الملحق الآسيوي حال فوزه على الشباب، إذ سيرفع رصيده إلى 58 نقطة، ما يعني ذهاب التعاون إلى دوري أبطال آسيا 2 مهما كانت نتائجه.

أما في حال تعادل الاتحاد أو خسارته أمام الشباب في حال فوز التعاون على الرياض، فسيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة أمام القادسية.

وفي المقابل، فإن خسارة التعاون أمام الرياض تعني تأهل الاتحاد مباشرة إلى الملحق الآسيوي حتى قبل مواجهة الشباب، إذ سيتوقف رصيد التعاون عند 52 نقطة بعد خوضه 33 مباراة، مقابل 55 للاتحاد الذي يملك مباراة أقل، إلى جانب تفوقه بالمواجهات المباشرة.