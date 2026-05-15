تفقد ملعب النهائي

تفقد وفد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، العاصمة المجرية، الذي يحتضن المواجهة النهائية من دوري أبطال أوروبا بين فريقي أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. (وكالات)