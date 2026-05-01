لوفانور.. عامل غسيل السيارات.. ورهان رونالدو الـ«فينومينو»

على بعد أكثر من 11 ألف كم من مدينة حرمة في السعودية، وتحديدًا ولاية بياوي البرازيلية كان باولو هنريكي، الذي احترف الكرة في قريته قبل أن يتركها ويرحل إلى برازيليا عاملًا في محطة وقود، أجرى قرعة بين أسماء مفضلة عنده من لاعبين يحبهم، فخرج اسم «لوفانور» ثلاث مرات متتالية، فقرر أن يسمي ابنه البكر لوفانور هنريكي، هداف فريق الفيصلي الأول لكرة القدم الحالي.

ولد لوفانور هنريكي دي سوزا سيلفا في 19 مايو 1990، وحمل اسمًا غريبًا حتى في وطنه، وهناك على الملاعب الترابية تشكّل حلمه، وكان الأكبر بين أشقاء يتقاسمون الوريد الكروي نفسه، أخوه كليسمان سيرافقه لاحقًا في شيريف تيراسبول، وبونيك سيحترف في الأندية البرازيلية.

في تلك الأعوام الأولى لم تكن الكرة ترفًا، بل ضرورة، كان يحرس السيارات ويبيع المثلجات ويعمل مساعدًا كهربائيًا ليدعم عائلته، ثم جاءت إصابة مؤلمة في الحوض حين كان في الـ 19، كادت تقطع الطريق قبل أن يبدأ، لكن رجلًا يُعرف بـ«كاريوكا» يمتلك مغسلة سيارات في الحي أتاح له العمل صباحًا والعلاج مساءً، ويتذكر لوفانور ذلك بعين تغرورق: «لا أنسى ذلك الرجل حين أتحدث عنه، كان السند الحقيقي».

في 2009 احترف مع باراناو إسبورتي كلوبي في الدرجة الثالثة من دوري كامبيوناتو برازيلينسي، قبل أن يُغري صيته نادي مورينيوس في ولاية جوياس المجاورة، ومنه جاء العرض الذي غيّر كل شيء، في 2011 وقّع عقده مع شيريف تيراسبول المولدافي وهو في العشرين من عمره.

يقول عن تلك المرحلة: «خرجت من البرازيل وأنا لا أعرف شيئًا عن مولدوفا، لكنني قبلت التحدي».

في تيراسبول بدأ مدافعًا أيسر قبل أن يدفعه النادي للأمام، كما قال في مقابلة صحافية: «قال لي الكابتن في المباراة الأولى هل تلعب مهاجمًا؟ فأخبرته أنني لم ألعب مدافعًا أصلًا لكن في الهجوم أنا مرتاح».

تعلّم الروسية، التي تُتكلم في ترانسنيستريا، وتزوّج في 2012 من الفتاة المولدافية ألييونا، وأنجب ابنته جاسمين، ومنحته الجمهورية في 2013 جنسيتها حتى يرتدي قميص منتخب مولدوفا وهو ما حصل لاحقًا حين دافع عن ألوانها في أربع مباريات، وسجّل هدفين أمام السويد وأندورا، قبل أن تصدر عقوبة الفيفا بحرمانه من التمثيل لعدم إكماله خمسة أعوام إقامة.

في موسم 2013ـ2014 أحرز 18 هدفًا في 18 مباراة بالدوري المولدافي، وقاد الفريق لمجموعات الدوري الأوروبي، ثم انتقل في صيف 2014 إلى الإمارات مع الشباب الذي اندمج لاحقاً ضمن شباب الأهلي، وقضى في الإمارات 7 مواسم بين الشباب وشباب الأهلي والوحدة، قبل أن يعود في 2021 لشيريف، ويُسهم في بلوغه مجموعات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

انتقل بعدها للتعاون السعودي 28 أغسطس 2021 قبل أن يُفسخ عقده في فبراير 2022 بعد أن قدم له الظاهرة البرازيلية رونالدو عرضًا لا يمكن رفضه وهو الانتقال إلى نادي كروزيرو البرازيلي، الذي استحوذ عليه الأسطورة التاريخي، وقرر أن يقوده إلى الصعود للدرجة الأولى بعد هبوطه.

لم يخيب الفتى الشاب رهان الظاهرة عليه، وكان أحد نجوم الصعود التاريخي للعملاق الأزرق في المدينة، وأحرز هدفًا حاسمًا أعاد كروزيرو إلى الدرجة الأولى موسم 2022.

تنقل بعدها بين عدة أندية مختلفة في البرازيل والسعودية ومولودوفا قبل أن يحط رحاله مع الفيصلي مطلع الموسم الجاري، وكان صاحب بصمة لا تنسى في قيادة عنابي سدير إلى العودة لدوري روشن بإحرازه 22 هدفًا.