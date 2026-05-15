سالم وبنزيما خارج حسابات إنزاجي

خرج سالم الدوسري والفرنسي كريم بنزيما، ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي خلال مواجهة نيوم، السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الـ 33 من دوري روشن السعودي، وفقًا لما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر نفسها أنَّ بنزيما يعاني من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة النصر الأخيرة، فيما يشتكي سالم الدوسري من آلام في الركبة، ما يقلل من فرص مشاركتهما في المواجهة المقبلة.

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أنَّ إصابة البرازيلي مالكوم بسيطة، على أن تتحدد إمكانية مشاركته خلال التدريبات الأخيرة قبل اللقاء.

ميدانيًّا، يختتم الهلال، الجمعة، تحضيراته للمواجهة، إذ يضع الإيطالي سيموني إنزاجي اللمسات الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيدخل بها المباراة.

ويتمسك الأزرق بفرصته الأخيرة على الدوري، إذ يتوجب عليه الفوز على نيوم والفيحاء، مع انتظار تعثر النصر أمام ضمك، من أجل خطف اللقب في الجولة الختامية.

يحتل الفريق العاصمي وصافة جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن النصر، مع مباراتين متبقيتين للأزرق، وواحدة للأصفر.