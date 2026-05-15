جيسوس: هذا وقت الثنائية.. وخطأ بينتو وارد

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزية «الأصفر» لتحقيق لقبي دوري روشن السعودي، وأبطال آسيا 2 التي تُلعب مباراتها النهائية، السبت، في الرياض.

وفي مؤتمر صحافي عقد الجمعة، عشية النهائي الذي يجمع النصر وجامبا أوساكا الياباني، قال جيسوس: «نعمل منذ 11 شهرًا، والآن جاهزون لاغتنام فرصة تحقيق لقبين غدًا ويوم الخميس المقبل».

وأضاف: «دائمًا ما كانت لدينا الإرادة والرغبة في تحقيق الفوز منذ بدأنا عملنا، لكن على الجماهير إدراك أن الفريق لا يلعب وحده، وعليه مواجهة عقبات من أجل التتويج».

وتابع: «الأهم بالنسبة لنا الحرص على تطبيق ما نريده داخل الملعب، وعازمون على إكمال ما بدأناه قبل 11 شهرًا».

واستبعد البرتغالي استدعاء سامي النجعي، لاعب الوسط، الغائب عن المباريات منذ نحو عامين، لقائمة المباراة، مبررًا القرار بـ «عودة اللاعب فقط قبل بضعة أشهر».

في المقابل، أعلن استدعاء العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، إلى القائمة مثلما اعتاد خلال مباريات أبطال آسيا 2 خلافًا لدوري «روشن».

ودافع جيسوس عن البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى الفريق، بعد الهدف الذي ولج شباكه في الدقيقة الأخيرة أمام الهلال وأضاع على «الأصفر» فرصة الفوز بالديربي وحسم لقب الدوري دون انتظار الجولة الختامية.

وأبان: «بينتو تصدى - خلال الديربي - لهدف من بنزيما في الدقائق الأولى، وقدّم مباراة كبيرة».

وزاد: «لا يوجد حارس مرمى في العالم لا يُخطئ، وكذلك أيضًا المهاجمون والمدافعون، الجميع معرض للخطأ».

وأكمل: «لا أنظر للأشياء السلبية من اللاعبين، أفضل التركيز على الإيجابيات وتوسيع مدى رؤيتي».

ويسعى النصر للفوز على جامبا أوساكا ثم ضمك، الخميس المقبل، للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا 2 و«روشن».