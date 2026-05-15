فيليش: المباراة صعبة.. والجماهير وقودنا

دعا البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، جماهير «الأصفر» إلى ملء الملعب في نهائي دوري أبطال آسيا 2، السبت، أمام جامبا أوساكا الياباني، مؤكدًا صعوبة المباراة ورغبة اللاعبين في الفوز بها والتتويج باللقب.

وقال في مؤتمر صحافي، الجمعة، عشية اللقاء: «المباراة صعبة، وسنواجه فيها فريقًا يقدم أداءً جيدًا خاصة في وسط الملعب».

وأضاف: «سنعمل على الفوز بالمباراتين المتبقيتين لنا في الموسم حتى نتوج بالألقاب».

وتابع: «نريد رؤية الملعب ممتلئًا بجماهيرنا كما حدث خلال المباريات الماضية من أجل مساعدتنا على الفوز وتحقيق البطولة».

ويسعى النصر للفوز على جامبا أوساكا ثم ضمك، الخميس المقبل، للتتويج بلقبي دوري أبطال آسيا 2 ودوري روشن السعودي.