إنزاجي: نقاتل على المباراتين.. والضغط لا يتوقف

أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أهمية مواجهة السبت أمام نيوم، مشيرًا إلى أنَّ المنافس يملك حضورًا مميزًا الموسم الجاري ولفت الأنظار بما قدمه، ما يفرض على فريقه أعلى درجات الاستعداد والتحضير.

وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «دون أي شك نعرف قيمة مباراة نيوم، فريق متمكن سجَّل حضورًا جيدًا ولفت الانتباه، لذلك نعمل على الاستعداد والتحضير بالشكل المطلوب».

وحول اعتماده على ثلاثة مدافعين في المباريات الأخيرة، أوضح المدرب الإيطالي أنَّ ذلك يعود لغياب السنغالي خاليدو كوليبالي، قائلًا: «سر اللعب بهذه الطريقة عدم وجود كوليبالي، وهو ذو أهمية في منطقة الدفاع، ودونه نحتاج إلى وضع لاعب مدافع إضافي لتغطية المنطقة».

وعن إمكانية مشاركة الفرنسي كريم بنزيما وسالم الدوسري، أشار المدرب الإيطالي إلى أنَّ موقفهما ما زال غير محسوم، مبينًا: «احتمالية عدم وجودهما قائمة، والفحص الطبي الذي سيجرى لهما سيحدد أمر مشاركتهما، وكذلك مدى إمكانية مشاركتهما فيما تبقى من مباريات هذا الموسم».

كما تطرق إلى حالة الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو وناصر الدوسري، قائلًا: «ليوناردو وناصر الدوسري خضعا لجلسة علاجية الخميس، وسيتضح الأمر اليوم ما إذا كانا سيشاركان في المباراة».

وبشأن ضغط المباريات، قال: «الضغط دائمًا موجود على الفريق، ويجب أن نقدم كل شيء في المباراتين المقبلتين، ثم ننتظر نتائج الفرق الأخرى».

وبشأن الدفع بعناصر جديدة أو إشراك الفرنسي بوابري ومحمد ميتي، أجاب: «بوابري وميتي انضما إلى الفريق في يناير، وأنا سعيدٌ بما يقدمانه من مستويات وأداء فني. بعد تدريبات اليوم سنقيّم جاهزية اللاعبين، وسيتم تحديد من سيلعب في المباراة».