هولندا تفقد دي ليخت

تقرر أن يغيب الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع منتخب بلاده الأول لكرة القدم عن مونديال 2026 بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر لعلاج إصابة أبعدته عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع ألا يعود مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الملاعب حتى بداية الموسم المقبل.

وأصدر يونايتد بيانًا الجمعة جاء فيه «خضع ماتيس دي ليخت لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة في الظهر».

وأضاف «بعد التزامه الدؤوب طوال فترة إعادة تأهيله، تقرر أن إجراء عملية جراحية هو الخيار الأمثل».

وكان دي ليخت قد بدأ الموسم بنجاح، حيث لعب جميع دقائق مباريات يونايتد الـ13 الأولى في الدوري الممتاز قبل أن توقف الإصابة مسيرته.

وقال المدافع السابق ليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني «منذ نوفمبر، بذلت قصارى جهدي، وبذلت كل ما في وسعي في كل حصة تدريبية، وبحثت جميع الخيارات المتاحة، للعودة إلى ما أحب، وهو لعب كرة القدم».

وأضاف «أنا ممتن لكل من ساندني خلال هذه الفترة الصعبة من مسيرتي».

وتابع «ما زلت مصممًا كما كنت دائمًا على تمثيل مانشستر يونايتد واللعب أمام جماهيرنا الرائعة في أقرب وقت ممكن».