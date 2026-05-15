فيسينج: جئنا من أجل الفوز.. وغدا أبتسم

عدَّ الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام النصر إنجازًا في حد ذاته، مشيرًا إلى قدومه إلى الرياض من أجل الفوز وامتلاكه لاعبين يستطيعون التكيف مع خوض المباراة داخل معقل الخصم.

وخلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة، عشية النهائي الذي يحتضنه ملعب «الأول بارك» في الرياض قال: «الوصول إلى موقعنا اليوم لم يكن سهلًا، فقبل عامين حققنا المركز الرابع، لذا بلوغ النهائي الآن يعد إنجازًا».

وأضاف: «حضرنا إلى الرياض لتحقيق اللقب، وصحيح أننا فزنا من قبل على النصر، لكن هذا أصبح من الماضي، والظروف تغيّرت تمامًا اليوم بالنسبة للفريقين».

وتابع: «أركز تمامًا على المباراة، ونسعى للفوز، ونعلم أننا نخوضها على أرض الخصم، لكن لدي لاعبون يملكون الخبرة، ويعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه الأجواء».

وعن تنظيم النهائي في منطقة الغرب وليس الشرق علق: «هذا لا يشغلني بقدر تركيزي على تجهيز فريقي للعب المباراة».

وردًا على سؤال «الرياضية» حول سبب ظهوره متوترًا خلال المؤتمر، قال: «ربما لأن تركيزي منصب بالكامل على المباراة، وإذا انتصرنا غدًا سترون ابتسامتي».